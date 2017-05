"Drei Arbeitsplätze pro Hof absichern"

09.05.2017, 19:00 Uhr

Lambert Schönleitner von den Grünen stand der WOCHE Ennstal Rede und Antwort.

Im Zuge unserer Parteigespräche haben wir uns abschließend mit dem Grünen Klubobmann und Bezirkssprecher Lambert Schönleitner getroffen. Im Vordergrund standen aktuelle Themen aus dem Bezirk Liezen.Lambert Schönleitner: Für uns ist es wichtig, dass der regionale Bedarf in hoher Qualität gedeckt wird. Das neue Spital muss besser werden als die bisher bestehenden. Mit besser meine ich die Möglichkeiten der Versorgung, so dass Patienten zur Behandlung nicht gleich in die Krankenhäuser der größeren Städte gebracht werden müssen. Es wird vernünftig sein, dass es in allen bestehenden Krankenhäusern Nachnutzungen gibt. Das können zum Beispiel Pflegeeinrichtungen oder Ärztezentren sein. Für die Standortwahl ist es wichtig, dass vor allem für die Geburtshilfe und die Erstversorgung keine weiten Wege entstehen.

Zuerst muss gesagt werden, die große Mehrheit will gar keine Transitautobahn mehr durch das Ennstal. Das ist schon einmal positiv. Aber auch beim Knoten Trautenfels herrschte in den letzten Jahren ein vernünftiger Dialog und ein breiter Konsens. Doch dann haben im letzten Regionalvorstand die Bürgermeister Hakel und Gugganig plötzlich eine neue Variante ins Spiel gebracht. Wir sollten aber an der gemeinsamen, bestehenden Variante festhalten und diese möglichst rasch umsetzen und nicht wieder von Neuem beginnen.Grundsätzlich sind Naturschutzgebiete schon sinnvoll. Aber das bestehende Gesetz soll neu verhandelt werden. Weiters müssen die Landwirte aber auch besser informiert werden als bisher. Es muss Naturschutzgebiete geben, aber es muss ein ernsthafter Naturschutz sein und nicht einfach nur die Felder der Bauern als solche ausweisen - und ernsthafter Schutz kostet natürlich auch etwas.Wir sind aber sowieso für eine Totalumstellung der EU-Agrarförderung. Bisher bekommen Landwirte mit größeren Flächen auch mehr Förderung. Wir wollen dafür einen Sockelbetrag einführen. Wir sind der Ansicht, dass drei Arbeitsplätze pro Hof abgesichert werden müssen. Das wären dann zum Beispiel der Bauer, die Bäuerin und ein Kind. Für kleine Landwirtschaftsbetriebe muss es einen Förderzusatz geben, ansonsten können sie heutzutage nur schwer überleben.Ich bin dafür, dass die Mountainbikestrecken im Ennstal ausgebaut werden. Wir sind eine Tourismus-Region und der Tourismus ist unser größter Wirtschaftszweig. Allerdings darf es keine generelle Freigabe geben. Die Haftungsfrage muss mit den Grundstücksbesitzern auf alle Fälle geklärt werden und die Landwirte müssen dafür auch Geld bekommen.