Ein ganz besonderer Georgitag

24.04.2017, 20:25 Uhr

Als am Sonntag zwei neue Heiligenfiguren des Hochaltars geweiht wurden, war die kleine Filialkirche St.Georg in Rottenmann bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Bevölkerung verlieh damit auch ihrer Freude Ausdruck, dass ein wichtiges Kapitel in der Geschichte der Pfarre vollendet wurde.Vor über 50 Jahren waren mehrere Statuen sowie eine Pietà aus der ältesten Kirche Rottenmanns entwendet worden. Während die Pietà 2006 wiedergefunden und an ihren ursprünglichen Ort zurückgebracht werden konnte, blieben die Statuen des Hl.Ulrich und Hl.Blasius verschwunden.Eine Lücke, die trotz der vielen Jahre schmerzte, die nun aber am 23. April 2017 endlich geschlossen werden konnte. Auf Initiative der Spender Hr. Karl Schnuderl und Hr. Rudolf Schwarz wurde der heimische Künstler Gerhard Sölkner beauftragt, neue Heiligenfiguren zu gestalten. Stadtpfarrer Hans Huber weihte am Sonntag, dem Georgitag, in einer feierlichen Messe die beiden Statuen, St.Georgen ist wieder um einen Schatz reicher.