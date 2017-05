Ennstal Milch baut Standort und Personalstand aus

10.05.2017, 16:50 Uhr

Produktionshalle mit zwei Abfüllanlagen entsteht für 25 Millionen Euro. 20 Arbeitsplätze werden geschaffen.

Das Stainacher Unternehmen Ennstal Milch erweitert seinen Stammsitz und baut die Produktionskapazität massiv aus. Nach Fertigstellung der neuen 6.700 Quadratmeter großen Produktionshalle im Herbst 2017, sollen zwei weitere Abfüllanlagen in Betrieb genommen werden. Die neuen Maschinen gewährleisten eine effiziente und umweltfreundliche Herstellung von Getränken. Gesamt werden rund 25 Millionen Euro in den Ausbau und in die neuen Anlagen investiert.

Wir beliefern Kunden bereits in 40 Ländern, Tendenz steigend. Beinahe wöchentlich führen wir neue Produkte oder neue Sorten ein, was nicht zuletzt unsere Kompetenz im Bereich Entwicklung zeigt. Mit dieser Standorterweiterung reagieren wir auf die anhaltend gute Auftragslage und die steigende Nachfrage nach unseren Produkten“, sagt Harald Steinlechner, Geschäftsführer der Ennstal Milch.“Ennstal Milch zählt zu den großen Arbeitgebern der Region. Die Investitionen wirken sich auch auf den regionalen Arbeitsmarkt aus. „Durch unser Wachstum in den letzten Jahren ist die Zahl der Mitarbeiter bereits auf 250 gestiegen. Wir brauchen aber noch mehr gute Leute im Team“, so Steinlechner.Besonders im technischen Bereich sucht das Unternehmen nach Fachkräften wie zum Beispiel Schlosser, Elektriker oder Mechatroniker. Insgesamt werden durch den Ausbau mindestens 20 neue Arbeitsplätze geschaffen, die das Unternehmen mit Arbeitskräften aus der Region abdecken möchte.