Entwicklung der Einwohnerzahlen im Bezirk Liezen

25.04.2017, 20:30 Uhr

Die Bevölkerungszahlen sind weiter rückläufig. Der Bezirk hat aber auch einige Lichtblicke.

Wenn man unseren Bezirk in drei Regionen einteilt (Gebiete der Bezirkshauptmannschaft Liezen, Politischen Expositur Gröbming sowie der ehemaligen Expositur in Bad Aussee), dann fallen die Ergebnisse der Einwohner-Statistiken dreigeteilt aus.Während sich die meisten Gemeinden im westlichen Teil des Bezirkes über einen Zuzug freuen, vermeldet die Region Ausseerland-Salzkammergut einen kaum spürbaren Rückgang. Der Osten, von Stainach-Pürgg und Irdning-Donnersbachtal bis Wildalpen, verzeichnet hingegen einen deutlichen Einwohnerschwund.

Haus oder Schladming haben sich seit 2006 in puncto Einwohnerzahl so gut wie gar nicht verändert. Aufgrund der Ortszusammenlegungen wurden die damaligen Gemeinden für die Erhebungen in das heutige Gebiet eingerechnet. Mit einem Zuwachs von 10,0 Prozent verzeichnet Aich die größte Einwohnersteigerung im Bezirk Liezen. In absoluten Zahlen betrachtet ist Gröbming der Bezirkssieger mit einem Plus von 153 Einwohnern. Die Gemeinde Sölk muss einen Abgang von 6,9 Prozent hinnehmen. Insgesamt ist die Bevölkerungszahl um 243 Personen gestiegen.Im Ausseerland-Salzkammergut ist die Einwohnerzahl fast konstant geblieben. Dank dem starken Plus von Bad Mitterndorf leben in allen vier Gemeinden nur um 59 Menschen weniger als noch vor zehn Jahren.Von 29 Gemeinden im Bezirk steigerten acht ihre Bevölkerungszahl. 21 Orte mussten dagegen einen Einwohnerschwund hinnehmen. 15 von 16 Gemeinden im Osten müssen sich mit teils massiver Abwanderung auseinandersetzen. Einzig Aigen weist mit einer Steigerung von 4,2 Prozent ein Plus auf.Lebten im Jahr 2006 noch 46.602 Personen in dieser Region, so waren es 2016 um 2.264 weniger. Liezen hat sich kaum verändert, Rottenmann und Trieben sind dagegen geschrumpft. In Wildalpen ist der Bevölkerungsanteil um 17 Prozent zurückgegangen, das ist der höchste Wert im Bezirk. In absoluten Zahlen ausgedrückt muss Landl mit minus 419 den größten Abgang hinnehmen.81.940 | 79.860 = -2,5%12.839 | 12.780 = -0,5%1.888 | 1.852 = -1,9%4.836 | 4.771 = -1,3%4.813 | 4.934 = +2,5%1.302 | 1.223 = -6,1%22.499 | 22.742 = +1,1%1.155 | 1.270 = + 10,0%2.693 | 2.846 = +5,7%2.471 | 2.461 = -0,4%1.197 | 1.155 = -3,5%1.875 | 1.934 = +3,1%1.980 | 2.008 = +1,4%2.731 | 2.767 = +1,3%6.766 | 6.782 = +0,2%1.631 | 1.519 = -6,9%46.602 | 44.338= -4,9%5.284 | 5.065 = -4,1%2.515 | 2.620 = +4,2%910 | 840 = -7,7%1.231 | 1.210 = -1,7%1.466 | 1.314 = -10,4%4.120 | 4.098 = -0,5%3.237 | 2.818 = -12,9%1.821 | 1.733 = -4,8%8.133 | 8.091 = -0,5%5.593 | 5.224 = -6,6%2.027 | 1.841 = -9,2%1.848 | 1.638 = -11,4%2.951 | 2.840 = -3,8%3.712 | 3.406 = -8,2%578 | 480 = -17,0%1.176 | 1.120 = -4,8%