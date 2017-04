Frauen werden in Liezen beim Wiedereinstieg in den Job kräftig unterstützt

19.04.2017, 06:00 Uhr

ZAM Liezen – Eine Schnittstelle zwischen den regionalen Unternehmen und arbeitssuchenden Frauen.

"Die Jobsituation für Frauen in der Region ist nicht so einfach", erklärt eine junge Teilnehmerin des Zentrums für Ausbildungsmanagement in Liezen. In ihrem Traumberuf hat sie bereits gearbeitet, leider hat sich die Arbeitssituation verändert, dennoch, möchte sie gerne wieder ihrer Kreativität freien Lauf lassen und die Fertigkeiten als Floristin umsetzen. "Man hat mich beim AMS auf einen Informationstag des ZAM Liezen hingewiesen, ich bin der Einladung neugierig gefolgt und nun bin ich da", sagt die junge Frau begeistert. Der Wiedereinstieg von Frauen in die Arbeitswelt gestaltet sich manchmal nicht ganz einfach. Um diesem Umstand entgegenzuwirken, bietet das ZAM ein speziell für Frauen, maßgeschneidertes Angebot.

Das ZAM-LiezenDie Einrichtung ist eine von elf Regionalstellen der ZAM (Zentrum für Ausbildungsmanagement) Steiermark GmbH. Die Einrichtung arbeitet im Auftrag des AMS Steiermark und des Landes Steiermark zur Förderung der beruflichen Chancen von Frauen in der Arbeitswelt.Arbeitssuchende Frauen erhalten von einem Team professioneller und erfahrener Erwachsenentrainerinnen adäquate Unterstützung, sich für den Wiedereinstieg ins Berufsleben zu qualifizieren.Die Stärken sehenDas vielfältige ZAM-Angebot für Frauen reicht von individueller Beratung über modulare Kurse zur beruflichen Orientierung bis hin zur Unterstützung bei der Umsetzung von Qualifizierungsmaßnahmen. Spezielle Kurse für Wiedereinsteigerinnen und auf regionale Bedarfe abgestimmte Qualifizierungskurse, zum Beispiel "Deutsch für Migrantinnen" und "Fit für die heimische Wirtschaft im Bezirk Liezen" im technischen Bereich, runden das Angebot ab.