Großangelegte Atemschutzübung im Paltental

06.05.2017, 06:00 Uhr

In St. Lorenzen fand eine Atemschutzübung der Feuerwehren statt.

Im halbjährlichen Wechsel veranstaltet eine der 13 - mit Atemschutzgeräten ausgestatteten - Feuerwehren des Abschnittes Paltental die jeweilige Abschnittsübung. Im ersten Halbjahr 2017 war nun die FF St. Lorenzen im Paltental an der Reihe, wobei die Wehr hierfür die zum Löschbereich gehörende Kläranlage der Stadtgemeinde Trieben als Übungsgebäude wählte.Insgesamt fünf verschiedene Übungsszenarien wurden von Hannes Galler unter Mithilfe zahlreicher Kameraden ausgearbeitet und vorbereitet, wie zum Beispiel Menschenrettungen aus Höhen und Tiefen sowie aus verrauchten Gebäudeteilen oder der neue ÖFAST-Test, der erstmalig im Abschnitt Paltental geübt wurde.Der "Österreichische Feuerwehr-Atemschutz-Leistungstest" ist ein Teil eines dreistufigen Modells, um die Atemschutztauglichkeit des jeweiligen Geräteträgers festzustellen und wurde am 1. April offiziell im Landesfeuerwehrverband Steiermark eingeführt. In der am Abend im Rüsthaus St. Lorenzen im Paltental abgehaltenen Nachbesprechung zeigten sich die Feuerwehren von der Übung durchwegs begeistert und dankten für die optimale Vorbereitung und pünktliche Abhaltung.