Kinderkrippe Lassing offiziell eröffnet

11.05.2017, 16:52 Uhr

Die Gemeinde baut mit der Kinderkrippe das Betreuungsangebot weiter aus. Nun fand die Eröffnung statt.

Vergangene Woche fand in Lassing die feierliche Eröffnung der WIKI-Kinderkrippe statt. Neben der Bildungslandesrätin Ursula Lackner durfte sich Bürgermeister Friedrich Stangl über zahlreiche Gäste freuen, die der Einladung gefolgt waren. Pfarrer Andreas Fischer segnete im Anschluss die neuen Kinderbetreuungsräume. Weil zur selben Zeit auch ein Tag der offenen Tür stattgefunden hat, konnten Besucher gleich alle drei Betreuungseinrichtungen besichtigen.Michael Pöttler von der WIKI-Kinderbetreuung, Verwalter des Kindergartens und der Kinderkrippe, bedankte sich für das Vertrauen in die Arbeit und freute sich auf eine gute Zusammenarbeit. Bildungslandesrätin Ursula Lackner würdigte in ihrer Rede die Gemeinde Lassing für ihren Einsatz und das Engagement speziell gegenüber den Familien.

Im Erdgeschoss des Gebäudes befindet sich der Kindergarten, der Kinder ab drei Jahren bis zum Schuleintritt betreut. Im Obergeschoss werden in der neuen Kinderkrippe Kinder bis drei Jahren betreut und in der Kinderhoamat werden nachmittags die Kinder der Bediensteten des Pflegeheimes betreut. Außerdem bietet die Kinderhoamat die Nachmittagsbetreuung für alle Lassinger Kinder an. Mit dieser modernen Kinderbetreuungseinrichtung gilt Lassing steiermarkweit als Vorzeigegemeinde.