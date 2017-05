Kleine Leute mit großen Einblicken in die Hotellerie

08.05.2017, 17:01 Uhr

Nach einem erfolgreichen Pilotversuch im Vorjahr stürmten heuer wieder Schüler der Volksschule Untertal das Hotel Erlebniswelt Stocker, um die Berufe rund um Küche, Service und Rezeption hautnah kennenzulernen und zu erleben. Das Ehepaar Eva und Günther Stocker scheute dabei keine Mühe und ließen die Kids satte drei Stunden den Betrieb mit viel Elan erkunden und verschiedene Tätigkeiten sogar selbst ausprobieren. Ein Blick in die Zukunft - "Mein Traumberuf", "Bildungswege nach der Volksschule" oder "Lehre & Matura" waren Themen beim Impulsworkshop an der Schule und stießen bei den Viertklasslern bereits auf großes Interesse und begeisterte Mitarbeit.

Das Ennstal ist eine Tourismusregion, in der sich zahlreiche Job- und Karrieremöglichkeiten in Gastronomie und Hotellerie auftun. Ein Anlass, warum sich die Sparte Tourismus der Wirtschaftskammer und das regionale Arbeitsmarktservice zusammentun, um den "Nachwuchskräften von morgen" bei den ersten Bildungswahl-Weichen wertvolle Informationen zu geben. Dadurch werden Begegnungen mit Menschen initiiert, die in dieser Berufswelt mit großer Begeisterung arbeiten. Für die Begleitung und Projektumsetzung verantwortlich war wieder Katja Polz mit ihrem Team und dem Verein BEN.