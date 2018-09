Leiterwechsel an der Poly Rottenmann

19.09.2018, 15:39 Uhr

Friedrich Fösleitner verabschiedet sich nach dreijähriger Leitung der PTS und einer Gesamtschuldienstzeit von 40 Jahren an der Schule in den Ruhestand.

Rottenmannerin als Nachfolgerin

Von einem Ruhestand wird kaum die Rede sein, ist sein Leben auch nach der Pension von Musik ausgefüllt. Seit bereits 38 Jahren leitet er die Werks- und Stadtmusik Trieben als Kapellmeister und musiziert gemeinsam mit Zwillingsbruder Werner in der Musikgruppe Fösi3. Fritz Fösleitners Nachfolge als Schulleiter tritt Anita Simoner an, die ihn im letzten Jahr schon als Stellvertreterin unterstützt hat.Anita Simoner ist eine Rottenmannerin. Sie besuchte in ihrer Heimatstadt die Volksschule und die Hauptschule, danach wechselte sie nach Bad Ischl und beendete ihr Studium der Rechtswissenschaften im Jahr 2003. Nun lebt sie seit 18 Jahren in Ardning, ist verheiratet und hat einen 14-jährigen Sohn.Es ist ihr ein besonderes Anliegen, für das Image der Lehre zu kämpfen. „Wir brauchen gut ausgebildete Facharbeiterinnen und Facharbeiter. Die Lehre ist keine Sackgasse, es stehen den jungen Fachkräften alle Türen und Tore offen“, bekräftigt Anita Simoner.