Lesefest an der Neuen Mittelschule Gröbming

05.05.2017, 20:00 Uhr

Schüler dreier Mittelschulen trotzen schlechten PISA-Ergebnissen.

In den letzten vier Monaten wurde ein Schul-Vergleichs-Lesen zur Förderung der Lesekompetenzen durchgeführt. Mit dabei waren die NMS Haus im Ennstal, die NMS Bad Mitterndorf und die NMS Gröbming. Die Ausscheidungen in den Jahrgängen (Klassenstufen) der einzelnen Schulen erfolgte im Jänner und Februar. Danach eruierte jede Schule aus den einzelnen Klassensiegern einen Schulsieger für jede Jahrgangsstufe, das erfolgte im März.

Ende April fand in der Kulturhalle Gröbming das Lese-Finale der drei Schulen statt. Es traten aus allen drei genannten Schulen die besten Leser aus jedem Jahrgang gegeneinander an. Hierzu wurden fünf unabhängige Juroren eingeladen. Jeder Teilnehmer las zwei Texte zu je drei Minuten: Zuerst einen vorbereiteten Text, danach einen unvorbereiteten Text. Mittels Beurteilungsblatt wurden die Sieger für jeden Jahrgang ermittelt.Sieger der ersten Klassen wurde Markus Pliem, in der zweiten Jahrgangsstufe triumphierte Amelie Marchner. In der dritten Klasse war Sophia Bruckgraber erfolgreich und Hannah Fessler siegte bei den vierten Klassen.Pflichtschulinspektorin Waltraud Huber-Köberl hob hervor, wie wichtig es sei, die Lesekompetenz zu fördern und lobte die ausgezeichneten Leistungen der Schüler. Als Organisator fungierte das Deutschteam der NMS Gröbming unter der Leitung von Jürgen Zechmann.