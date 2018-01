Letzte Messe von Pfarrer Anton Decker in Tauplitz

08.01.2018, 16:25 Uhr

Am ersten Adventsonntag 1965 wurde Pfarrer Decker als Seelsorger und Pfarrer von der Diözese Graz nach Tauplitz bestellt. 2004 erfolgte die Ehrung zu seinem Goldenen und 2014 zu seinem Diamantenen Priesterjubiläum. Im Jahr 2015 wurde er für seine 50-jährige Priestertätigkeit in der Pfarrgemeinde Tauplitz zum Ehrenbürger ernannt. Anton Decker, der nun nach Graz in ein betreutes Wohnheim übersiedeln wird, wurde mit kleinen Geschenken von den Vereinen und der Bevölkerung verabschiedet.