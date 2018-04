Mit vereinten Kräften durch das Schneechaos

18.04.2018, 08:00 Uhr

Ein langer Winter mit zahlreichen Arbeitseinsätzen geht zu Ende. Der Wirtschaftshof Bad Aussee zieht Bilanz.

100 Kilometer Straße

Früher "Saisonstart"

Kein Jahr wie das andere

Der Winter 2017/2018 war im Raum Bad Aussee mit vielen Einsatzstunden verbunden. „Zirka ein Drittel öfter musste ausgefahren werden als die Jahre zuvor“, erklärt Wirtschaftshofleiter Josef Schobegger im Gespräch mit der WOCHE.Im vergangenen Winter war das größte Problem, dass es einen häufigen Wechsel von Schnee und Regen gab und dies mit einer erhöhten Eisbildung verbunden war. Daher war heuer auch ein erhöhter Einsatz von Streumittel notwendig. Etwa 100 Kilometer Straße sind von den Mitarbeitern des Wirtschaftshofes Bad Aussee zu räumen und zu streuen. „Insgesamt sind sieben Räumfahrzeuge mit Fahrer plus sechs Mitarbeiter für öffentliche Stiegen und Brücken dafür im Einsatz“, so Schobegger. Diesbezüglich müssen alle zusammenarbeiten, ansonsten ist ein so hohes Arbeitsaufkommen, wie im vergangenen Winter, nicht zu schaffen.Bereits im November beginnt die Saison für die Wirtschaftshofmitarbeiter und dauert bis ungefähr Ende April. Nachdem der Schnee weggeschmolzen ist, ist die Arbeit aber nicht getan für das Team aus Bad Aussee. „Nach dem Winter sind wir mit vielen Aufräumarbeiten beschäftigt. Die Splittboxen und Schneestangen werden entfernt, die Kehrmaschine wird bestellt und die Stadtgemeinde Bad Aussee wird auf die Sommersaison vorbereitet“, erklärt Josef Schobegger.Die besondere Freude liegt für den Wirtschaftshofleiter an der Abwechslung. Obwohl sich die Aufgaben jährlich wiederholen, sieht jeder Winter anders aus. Das Team steht immer wieder vor neuen Herausforderungen. Im Frühling sind dann alle froh, wenn alles ohne größere Probleme überstanden ist.