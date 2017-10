Montessori-Schule vorerst in Stainach

18.10.2017, 07:00 Uhr

Das neue, ergänzende Montessori Bildungsangebot in Stainach öffnet seine Pforten mit September 2018.

In einer Stellungnahme zur Aussage über die Nutzung der Volksschule Unterburg als Standort für die neue Montessorischule (siehe Ausgabe 41 der WOCHE ) erklärt Walter Pachernegg wie folgt: "Die neue Montessori-Schule wird im Schuljahr 2018 in einem Gebäude in Stainach starten. Zur Auswahl stehen zwei, eines davon ist die alte ÖBB Kaserne. Das Schulgebäude in Unterburg steht ab Fertigstellung des Zubaus der VS Stainach für unser Bildungsangebot zur Nutzung bereit."Das wäre ab dem Schuljahr 2019/2020.