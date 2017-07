Notfallversorgung auf hohem Qualitätsniveau

20.07.2017, 15:26 Uhr

Die aktuelle Beurteilung belegt unter anderem einen überdurchschnittlich guten Ausbildungsstand des Personals in der Notfallbehandlung. Ebenso liegt die apparative und bauliche Ausstattung der Klinik über dem Durchschnitt eines lokalen Traumazentrums. „Unser Ziel ist eine optimale Versorgung in der Region Schladming-Dachstein. Dabei finden Themenqualitätssicherung, Fortbildungen und Katastrophenschutz in der Klinik Diakonissen Schladming besondere Beachtung“, so Abteilungsleiter Christian Kaulfersch.