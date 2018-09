RICHTIGES LICHT FÜR BESSERE STIMMUNG

10.09.2018, 00:00 Uhr

Gut geplantes Licht beeinflusst die Lebensqualität nachhaltig.

Licht kann direkt oder indirekt gesetzt werden und so für Stimmung oder hintergründige Atmosphäre sorgen. Idealerweise wird das Lichtkonzept rechtzeitig vor dem Bau oder der Renovierung des Wohnraums geplant um Stromauslässe, Schalter und Steckdosen richtig zu platzieren.Für eine ausgewogene Beleuchtung ist es ratsam, gerichtetes mit gestreutem Licht zu kombinieren. Drei bis sieben überlappende Lichtinseln je Raum sorgen dabei für eine bessere Ausleuchtung als die übliche Allgemeinbeleuchtung.

Tisch- und Stehleuchten erzeugen unterschiedliche Lichtebenen. Indirektes Licht betont Wände oder Decken und lässt Räume größer und offener wirken.Für ein perfektes Endergebnis sollte ein Profi die Planung übernehmen. So ist sichergestellt, dass man sich in seinem Wohnraum richtig wohlfühlt.