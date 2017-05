Schützenhöfers Zwischenstopp in Liezen

02.05.2017, 11:57 Uhr

Im Rahmen der Bürgermeisterkonferenzen war Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer in Liezen zu Besuch.

Über die Herausforderungen, Wünsche und Anliegen der Bürgermeister dieser Region zu sprechen, das war der Hintergrund eines Zwischenstopps von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer in Liezen. "Wir müssen eine Politik betreiben, die sich um die echten Sorgen und Probleme der Menschen kümmert. Eine Politik, die ein offenes Ohr hat für das, was die Menschen bewegt, wie es dem ländlichen Raum geht und weiß, wo der Schuh drückt", betonte Schützenhöfer seine Anliegen beim Besuch in der Bezirkshauptstadt. Die Bürgermeisterkonferenzen, die derzeit landesweit stattfinden, haben das Ziel, die Vertreter und Vertreterinnen der Einwohner stärker in die Parteiarbeit einzubinden. Auch Landtagsabgeordneter Karl Lackner freute sich über den: "intensiven Austausch von Erfahrungen und Sichtweisen der Kommunalpolitiker mit den Einschätzungen und Zugängen des Landes". Schützenhöfer deutet weiters auf die Wichtigkeit der gemeinsamen Zukunftsarbeit in der Steiermark hin. "Gemeinsam bringen wir unsere Steiermark an die Spitze, durch Mut, Fleiß und mit einer gesunden Portion #+Optimismus", so seine abschließenden Worte.