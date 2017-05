Schwarze Ampeln in Liezen

03.05.2017, 08:00 Uhr

In der Bezirkshauptstadt sorgen die Ampelanlagen für Diskussion. Entlang der B320 und im Zentrum.

Die Kreuzung im Zentrum der Stadt, welche Hauptstraße und Hauptplatz miteinander verbindet, sorgt bei Liezener Bürgern seit über einem Monat für Gesprächsstoff. Ein Autofahrer war mit seinem Fahrzeug gegen einen Ampelmasten gekracht, das hat für den Ausfall von zwei Ampelanlagen geführt. Bei einer fehlt der komplette Masten, bei der anderen ist das Kabel dadurch abgerissen.Patrick Schachner von der Straßenmeisterei Liezen rechnet damit, dass die Reparaturen demnächst abgeschlossen sind. "Wir haben den Auftrag an Siemens weitergegeben, weil dieses Service nur von ihnen erledigt werden kann. Das haben wir schon vor vier Wochen gemacht."

Entlang der B320 wurde im Vorjahr eine vierte Ampel errichtet. Für viele Autofahrer ist der zusätzliche Stopp eine Nervenprobe. Bürgermeister Rudolf Hakel ist von der Notwendigkeit der Ampelanlage überzeugt. „Nur so ist ein Überqueren und das Linksabbiegen in die B320 möglich. Diese Verbindung ist für die Nord- und Süderreichbarkeit ganz entscheidend.“ Außerdem habe Hakel von Experten nie etwas Negatives dazu gehört.Die Verkehrssituation entlang der Ennstal-Bundesstraße B320 stößt Autofahrern seit geraumer Zeit sauer auf. Durch verschiedene Aktivitäten, wie zum Beispiel der Straßenblockade in Irdning, kommt der Angelegenheit in jüngster Vergangenheit zusätzliche Brisanz zu. Neben den vier Ampeln durch Liezen wird bekanntlich auch über eine Umfahrung diskutiert. Rudolf Hakel gibt einer Stadtumfahrung aber kaum Chancen. Die Bezirkshauptstadt forciert eine andere Variante. "Wir haben einen klaren Gemeinderatsbeschluss für eine Unterführung, dieser liegt beim Land Steiermark auf. Wenn wir alle an einem Strang ziehen, müsste es mittelfristig gesehen möglich sein", so der Bürgermeister.