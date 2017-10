SO SENKEN SIE ENERGIEKOSTEN!

09.10.2017, 00:00 Uhr

MIT NEUEN KÜCHENGERÄTEN SPAREN!

Etwa 15 Prozent aller in Österreich verwendeten Herde,Kühlschränke und Gefriergeräte sind älter als zehn Jahre,verschwenden somit unnötig Strom bzw. Wasser. Geräte derEnergieeffizienzklassen E bis G sollten auf jeden Fall entsorgtwerden. Geräte der Klassen A und B verbrauchen 30 bis 50Prozent weniger Energie als „Oldtimer“ und ersparen einemHaushalt bis € 400 pro Jahr.Neue Geräte machen sich rasch bezahlt und bieten auch nochhöchsten Komfort.° Entscheiden Sie sich fürs energiesparende Induktionskochen:Sie erhitzen einen Liter Wasser in etwa 2,5 Minuten,also viermal so schnell wie auf einem herkömmlichen Kochfeld,sparen etwa 30 Prozent Strom und Zeit.

° Auch mit exakter Regulierung (10 Leistungsstufen) und derAnpassung der Topfgröße an die jeweilige Kochzone sindSie überaus effizient.° Moderne Geschirrspüler besitzen Energiesparprogrammefür kürzere Aufheizphasen und Klarspülvorgänge.° Vermeiden Sie lange Standby-Phasen.8921 Mooslandl 208940 Liezen, Hauptstraße 113335 Weyer, Neudorf 115Tel. 03633/3100-0office@aster.at