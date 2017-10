„Steirer“ gegen den “ Rest der Welt“

12.10.2017, 18:39 Uhr

auf dem 9. Poetry Slam der Aicher Herbst Kultur 2017, im A-Quartier , am Samstag, den 07. Oktober 2017.

Eröffnet wurde die Challenge vom AltPoetry Slam-Meister und Soundmaker /DJ, Martin Fritz.

Moderator, Slam-Meister und Autor Markus Köhle, auch noch als der Dorfi , bekannt, führte das Publikum und die beiden Slam-Teams humorvoll, pointenreich und souverän durch den Lesewettbewerb.Mit seinem Weihnachtskalendertext und „den Adventskalendertürchen, hinter denen sich jeweils ein Vorwurf befindet“ und dem sich wiederholenden Satz: „ Wir hatten ja in den 80iger Jahren als Jugendliche nichts…“, gab Martin Fritz den PublikumsLachmuskeln schon mal einen Text- und Wortvorgeschmack auf die nachfolgenden poesievollen, textvirtuosen Slamerinnen und Slamer.Diesmal standen sich im neuen Format zwei Teams in Aich, „weltweit zum ersten Mal gegenüber“, so Moderator Markus. Team Steiermark trat an mit: Agnes Meier, Yannick Steinkellner und Klaus Rewasch. Das Team Rest der Welt schickte Ulli Hammer, Henrik Szanto und Jonas Scheiner in das Wettlese-Duell.Mit „Apfelschütteln auf Hebammisch“, „kindliche Déjà-vu“ oder „19buchstabige Wortgebilde mit neun y auf Finnisch“, „Kopfsteinpflaster gegen Selbstmitleid“ , “ Zeckentod auf Steierisch“ sowie „Glaubensbekenntnis gegenüber dem Bademantel“, „Weltuntergang von oben“ und „Sinnvoller Text mit 67 Städten - von Houston bis Sao Paulo“, „Brustschwimmen – Futur II“ und einiges mehr, gingen beide Teams in die Challenge. In der sechsten Runde erzielten die Steirer Poesieakrobaten ihren Sieg, über das Team Rest der Welt auf der Aicher Herbst Kultur – Poetry Slam 2017, mit vier zu drei Punkten. Ein Text- und Wörter- Spektakel , dass schon für Herbst 2018 im Kalender vorgemerkt werden kann.