Überblick zum "Preis der Region"

02.10.2017, 14:35 Uhr

Ein Führungswechsel macht die Abstimmung noch einmal spannend.

Auch diesmal haben wir wieder einen Zwischenstand für den "Preis der Region". Im Erscheinungsgebiet der WOCHE Ennstal hat sich auf den ersten Plätzen eine Verschiebung ergeben. So konnte die Maxonus Bäder-, Sanitär-, Heizungs-, Umwelt-, & Elektrotechnik GmbH aus Admont den Spitzenplatz übernehmen. Auf dem zweiten Platz folgt der Friseursalon Kamm-In, Claudia Wechsler, aus Gaishorn am See. Die Firma Mazda Landl & Auto Stocker aus Gröbming hat sich auf den dritten Rang vorgeschoben.Es kann natürlich noch weiterhin gewählt werden, entweder online aufoder persönlich in unserer Geschäftsstelle in der Hauptstraße 17 in Liezen.

Die weitere Reihung

• Landgenossenschaft EnnstalLandmarkt KG, Stainach• Benediktinerstift Admont• Mode, Handarbeiten undBasteln Kreutzer-PfustererGesnbR, Irdning• AKE Ausseer Kälte- undEdelstahltechnik GmbH• Dandler e.U., Altenmarkt• Landena KG, Stainach-Pürgg• STIA Holzindustrie, Admont