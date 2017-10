Veit Heinichen - Das Scherbengericht - verschenkt von Radio Freequenns

09.10.2017, 00:15 Uhr

an eine Hörerin aus Salzburg, die das Schenkangebot über die Sendung, Freequenns Literatouren, in Erfahrung brachte. Eine Übergabe des handsignierten Buches, fand im Gasthaus zur Post in Gröbming statt, da die Hörerin dort zu Besuch war. Solch ein Buchgeschenk gibt es ab und zu mal von Radio Freequenns.