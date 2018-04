Jahresjubiläum für Karl Lackner als Klubobmann

22.04.2018, 19:16 Uhr

Karl Lackner hat am 25. April des vergangenen Jahres seine erste Landtagssitzung als fix gewählter Klubobmann der Steirischen Volkspartei absolviert. Er ist der erste Ennstaler, der diese Schlüsselrolle in der Steirischen ÖVP innehat.

Ländliche Gebiete stärken

Seit 2005 ist Karl Lackner Abgeordneter zum Landtag Steiermark. Zuvor war er über 35 Jahre lang in der Kommunalpolitik aktiv, zwanzig davon als Bürgermeister. Ab 2010 war Lackner schon Klubobmann-Stellvertreter.Karl Lackner zur Arbeit als Klubobmann: "Ich darf an der Spitze eines Teams von Abgeordneten mit viel Kompetenz, Einsatzbereitschaft und unermüdlichem Engagement stehen. Nicht zuletzt wegen unserer persönlichen Erfahrungen bleibt das große gemeinsame Anliegen die Arbeit für die Regionen."Gleich zu Beginn seiner Tätigkeit als Klubobmann hat Karl Lackner die Stärkung der Regionen als oberstes Ziel der Landtagsarbeit ausgegeben. „Der ländliche Raum darf gegenüber der Stadt nicht das Nachsehen haben – Stadt und Land sind gleich viel wert. Dafür braucht es Arbeitsplätze in akzeptabler Entfernung zum Wohnort, ein gutes Angebot, was Mobilität und Erreichbarkeit angeht, das konsequente Vorantreiben des Breitbandausbaus um unseren Standort zu stärken sowie die Erhaltung und weitere Steigerung der Lebensqualität. Dafür arbeiten wir im Landtagsklub der Steirischen Volkspartei auch weiterhin".