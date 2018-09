17.09.2018, 19:56 Uhr

Die Austrian Rallye Legends ist eine mehrtägige Motorsport-Veranstaltung für historische Rallyefahrzeuge.Die Rallyefahrten mit den historischen Rallyefahrzeugen erfolgen auf abgesperrten Strecken ohne Zeitnahme und Wertungen.Die Veranstaltung dientzur Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten und Bestzeiten.Die Rallye beginnt am 1. Tag in Spital am Pyhrn, das Ziel der Veranstaltung liegt am 2. Tag in Admont.