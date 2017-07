Carina Schrempf gewinnt Staatsmeistertitel über 800 Meter

15.07.2017, 18:41 Uhr

"Mein großes Ziel war es, mir den Staatsmeistertitel über 800 Meter zu sichern, was mir in einem typisch taktischen Meisterschaftsrennen auch gelang", so Schrempf. Mit einer Tempoverschärfung auf den letzten 150 Metern konnte sie das Feld abschütteln und ungefährdet zum Sieg laufen.

Nur 75 Minuten später stand die Entscheidung über 400 Meter am Programm. Carina Schrempf belohnte sich mit einer starken Leistung zusätzlich mit dem Vizestaatsmeistertitel. "Mit dem zweiten Platz habe ich auch hier mein Ziel, am Podest zu landen, erreicht", zeigte sich Schrempf über ein gelungenes Wochenende erfreut.