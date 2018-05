Ein 20:1 und ein Steirer Cup-Halbfinalist

06.05.2018, 20:08 Uhr

Liezen II gewinnt nach 0:1-Rückstand 20:1, Schladming eliminiert im Cup-Viertelfinale Knittelfeld im Elfmeterschießen, Irdning gewinnt weiteres Oberliga-Derby.

WOCHE Steirer Cup - Viertelfinale (Runde 7)



Tore: Kevin Schmidt (2); Claudio Früstük, Michael Wolf.Knapp 300 Fans sahen einen sensationell-spannenden Cupfight zwischen Unterliga-Leader Schladming und Oberligist Knittelfeld. Die Gäste gingen in einem ausgeglichenen Spiel in der 20. sowie in der 69. Minute in Führung, den Gastgebern gelang in Person von Kevin Schmidt zwei Mal der Ausgleich, beim 2:2 sogar postwendend. Somit mussten die Teams in die Verlängerung, in der keine weiteren Treffern fielen, weshalb die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen musste. Zu Beginn vergaben gleich einmal Lukas Moosbrugger (Schladming) und Andreas Toih (Knittelfeld) die erste Serie. In Runde zwei trafen sowohl Kevin Schmidt als auch Michael Wolf, womit es 1:1 stand. Die Serie drei begann mit dem 2:1 von Schladmings Pedro Ortiz, während Christian Zachorjansky für Knittelfeld vergab. Runde vier gestalteten dann sowohl Jakub Valek als auch Patrick Berner souverän - 3:2. Roberto Vasquez vergab dann in Runde fünf die Vorentscheidung für Schladming, Michael Platzer hingegen traf zum Ausgleich. Neuer Spielstand 3:3 und die Spannung steigerte gewaltig, denn von nun an konnte jede Runde entscheiden. Niklas Brandstätter trat für Schladming in Serie sechs an und traf. Der Druck lag somit bei Knittelfelds Claudio Früstük, der anlief und an Schladmings Schlussmann Christian Krenn scheiterte. Die Entscheidung war damit gefallen. Der FC Schladming steht im Halbfinale und trifft dort am 10. Mai um 17 Uhr in der WM-Estriche Area in Schladming auf Landesliga-Tabellenführer GAK. Das zweite Halbfinale bestreiten Landesligist Mettersdorf und Regionalligist Allerheiligen.

Landesliga

Oberliga Nord



Unterliga Nord A



Gebietsliga Enns



1. Klasse Enns



Frauen Oberliga Nord



Damen Kleinfeldliga Enns



Tore: Domenic Knefz (2), Karlo Josipovic, Daniel Penz; Levan Eloshvili (Elfmeter).Endlich wieder einmal ein voller Erfolg für die zuletzt nicht wirklich siegverwöhnten Grün-weißen aus der Bezirkshauptstadt. Domenic Knefz eröffnete den Torreigen mit dem 1:0 in Minute 23. Zehn Minuten später erhöhte Karlo Josipovic auf 2:0. Dann ging es tormäßig erst wieder zum Spielende rund. Domenic Knefz erzielte in der 86. Minute das 3:0 und erhöhte seinen Tor-Kontostand auf 16 Zähler. Kurz darauf verkürzten die Gäste per Elfmeter auf 3:1, doch der eingewechselte Daniel Penz stellte in Nachspielzeit den Drei-Tore-Vorsprung wieder her und traf zum 4:1.Tore: Sebastian Schmid, Anel Kocijan, Tobias Danklmayr; Andreas Pliem (2).Irdning bleibt weiterhin der Derby-Spezialist der Oberliga. Andreas Pliem brachte den ASV in der 12. Minute mit 0:1 in Führung. Die Schmid-Elf glich in der 30. Minute durch Sebastian Schmid nach einem Eckball aus. Unmittelbar vor der Pause erhöhten die Gäste auf 1:2, in dem eine abgerissene Flanke von Andreas Pliem im Irdninger Tor landete. Nach einer Stunde gelang dem eingewechselten Anel Kocijan per Weitschuss das 2:2. Die Entscheidung brachte ein wahrer Kraftanfall von Tobias Danklmayr, der in der 78. Minute gleich vier Mitterndorfer ausspielte und vom 16er zum 3:2 für Irdning traf.Tore: Christoph Rindler (2, 1 Elfmeter), Philipp Seiser (Elfmeter); Rene Fische r(2), Christian Hoffelner, Manuel Kogler.Verkorkste Partie für den SVR, der effizient spielte und dennoch stets einem Rückstand nachlaufen musste. Schon nach acht Minuten führten die Gäste 0:2. Christoph Rindler erzielte in der 20. Minute den Anschlusstreffer, doch die Gäste erhöhten in der 34. Minute auf 1:3. Praktisch mit dem Pausenpfiff versenkte Philipp Seiser einen Elfmeter zum 2:3 und erneute keimte Hoffnung auf. Diese verschwand aber spätestens mit dem 2:4 in der 78. Minute und blieb verschwunden, denn der erneute Anschlusstreffer per Elfmeter durch Christoph Rindler gelang dem SVR viel zu spät in der 93. Minute.Tore: Istvan Kovacs (2), Denis Talic; Pedrag Babic.Keine Punkte gab es für Schlusslicht Stainach-Grimming in Obdach. Dabei traf Pedrag Babic in der 45 Minute sogar zum 1:1. Obdach ließ sich davon aber nicht beirren und erhöhte in den Minuten 51 und 81 auf 3:1. Obdach überholte damit in der Tabelle Bad Mitterndorf und Rottenmann, Stainach bleibt weiter abgeschlagen Letzter.Tore: Peter Stock-Hansen, Niklas Brandstätter; Walter Pospischil.Spannendes Oberland-Derby in der Unterliga. Schladming war zwar optisch überlegen, die Gäste beschäftigten den Tabellenführer aber mehr, als ihm lieb war. Nach einer torlosen ersten Spielhälfte brachten Peter Stock-Hansen (65. Minute ) und Niklas Brandstätter (73.) den Favoriten mit 2:0 in Führung. In der 81. Minute verkürzte Gröbming durch Walter Pospischil auf 2:1 und drückte plötzlich auf den Ausgleich. In der 87. Minute musste sogar Schladming-Torhüter Christian Krenn rettend, aber schwer illegal eingreifen und sah die rote Karte für eine Torchancenverhinderung. Dieser Einsatz zahlte sich aber aus, denn somit rettete Schladming die knappe Führung ins Ziel.Tore: Jakob Rahbar, Thomas Reif; Thomas Russ, Michael Gösslbauer, Florian Ebner.Überraschende Heimniederlage des Tabellenzweiten Admont. Nach vier Siegen in Folge verschlief die Dujmusic-Elf die erste Spielhälfte komplett. Die Folgen waren gleich drei Gegentore in den Minuten 7, 34 und 38. Kurz vor der Halbzeitpause konnte Jakob Rahbar zumindest auf 1:3 verkürzen. In der zweiten Spielhälfte agierte Admont besser und kam dank eines Treffers von Thomas Reif in der 71. Minute noch auf 2:3 heran. Der Ausgleich wollte aber nicht mehr gelingen.Tore: Reinhard Scherz, Thomas Forstner; Christoph Kurz, Muhammat Asan.Auch der SV Lassing verschlief die erste Spielhälfte komplett und musste zwei Gegentore hinnehmen. In den zweiten 45 Minuten war die ersatzgeschwächte Zimmermann-Elf aber dann viel stärker. Reinhard Scherz traf in der 46. Minute zum 1:2, Thomas Forstner glich nur zwei Minuten später zum 2:2 aus. Doch mehr wurde aus diesem Offensivschwung leider auch nicht mehr, womit es bei einem mageren Punkt für die Lassinger blieb.Tore: David Hutegger (4), Marijan Blazevic (2).Nach zwei sieglosen Derbys haben die Hauser gegen den ehemaligen Titelaspiranten Mürzzuschlag so richtig Frust abgelassen. David Hutegger leitete den Kantersieg vor der Pause mit einem lupenreinen Hattrick ein und legte in Minute 52 das 4:0 nach. Den Rest besorgte Marijan Blazevic mit einem Doppelpack.Tore: Anto Veselcic (3), Ivan Jurisic (2).Es läuft für den FCA aktuell. Die Kopf-Elf ließ das vom Sieg gegen Schladming mental gestärkte Tabellenschlusslicht nie ins Spiel kommen. Ivan Jurisic und Anto Veselcic stellten bereits vor der Pause auf 2:0, Jurisic erhöhte gleich nach Wiederbeginn auf 3:0. In der 49. Minute musste dann Gäste-Torhüter Kucharek nach einer Notbremse mit rot vom Platz, worauf mangels Ersatz ein Feldspieler in den Kasten musste. Trotz einiger überraschend guten Paraden holte er Ball dennoch noch zwei Mal aus dem Kasten.Tore: Stefan Dick; Viktor Jurik, Sadet Mehic, Davor Duran.Auch der ehemalige Nachzügler WSV Liezen setzt seinen Erfolgslauf fort. Viktor Jurik brachte die Valtan-Elf in der 13 Minute in Führung, Sadet Mehic legte nach einer Stunde das 0:2 drauf. Ein Viertelstunde vor Spielende trafen dann auch die Gastgeber und gaben dem Spiel damit Würze. In der spannenden Schlussphase sorgte Davor Duran mit dem 1:3 in der Nachspielzeit dann aber für Entspannung auf der WSV-Betreuerbank.Tore: Markus Briza, Dominik Pirklbauer, Daniel Fröis (Elfmeter), Michael Rigler (Elfmeter), Michael Plank.Klarer Erfolg für den Tabellenführer, der aber erst in der zweiten Halbzeit so richtig fixiert wurde. Nach dem 1:0 in der 15. Minute blieb die Partie nämlich überraschend offen. In der 56. Minute erhöhte dann aber Dominik Pirklbauer auf 2:0. Die finale Entscheidung brachte ein Elfmeter-Doppelschlag in den Mintuen 63 und 64. Das 5:0 in der 84. Minute war dann nur mehr die Draufgabe.Tore: Sebastian Jamnig (2, 1 Elfmeter), Christopher Gölz; Jan Schupfer (2), Stefan Hintsteiner (2, 1 Elfmeter), Andreas Rieger.Wo Trieben draufsteht, ist immer Action drinnen! Dieses Mal sahen die 100 Zuschauer acht Treffer, neun gelbe Karten und zwei völlig konträre Spielhälfte. Vor der Pause dominierten die Gäste nach Belieben und gingen mit einer 0:4-Führung in die Kabine. Danach drehten die Hausherren auf, erzielten noch drei Tore, kamen aber nicht mehr an Punkte heran.Tore: Lukas Hollinger; Diego Pilsl (2), Gerhard Völk, Kosovar Rexhepi, Krenar Rexhepi.Im Sog der Erfolg des Einserteams kommt auch Schladming II in Form. Ein Beweis dafür ist der überraschend klare Erfolg beim Top 3-Team Landl. Schon vor der Pause trafen die jungen WM-Städter drei Mal. In Hälfte zwei erhöhten sie bis zu 77. Minute auf 0:5. Die Gastgeber konnten nur noch kurz über den Ehrentreffer in der 81. Minute jubeln.Tore: Razvan Stenicica (Elfmeter), Manuel Traninger, Marwin Flammer (Elfmeter).Vor 150 Zuschauern war die Spannung in diesem Derby schnell Geschichte. Die Gastgeber gingen bereits nach zwei Minuten per Elfmeter in Führung und erhöhten bis zur Pause auf 3:0. Stein/Enns konnte damit die aktuelle Stärke nicht mehr ausspielen und musste den Sieg dem Lokalrivalen überlassen.Tore: Johannes Müller (2), Georg Gsöllpointner (Elfmeter), Raphael Wöhrer, Klaus Oppinger; Szilard Szögedi (2, 1 Elfmeter), Adrian Roman.Torfestival in Gaishorn. Eine halbe Stunde lang ging es hin und her, Gaishorn führte zwei Mal, St. Gallen glich zwei Mal aus. Das 1:0 fiel übrigens bereits in der ersten Minute aus einem Elfmeter. Vor der Pause erhöhte Gaishorn dann auf 3:2 und blieb in weitere Folge bis zum Spielende in Führung. St. Gallen gelang kurz vor Spielende mit Treffer Nummer drei nur mehr Ergebniskosmetik.Tore: Alexander Trinker (2), Philipp Krall (2), Daniel Köll (Elfmeter), Mario Köll; Oliver Selle.Nach einem Blitzstart der Gäste mit dem 0:1 in Minute 7 gelang den Hausherren schnell der Ausgleich und kurz vor dem Halbzeitpfiff das 2:1. Nach der Pause war Hall dann gänzlich abgemeldet und Pruggern holte sich einen deutlichen Sieg.Tore: Benjamin Hadzic (7, 1 Elfmeter), David Schweiger (3), Philipp Bacher (3), Dominik Presul (3), Yazdan Dawdy, Sandro Schweiger, Luca Pistrich, Lukas Streit (Elfmeter); Juro Bilobrk.Das hat gesessen! Nach der 0:1-Führung der Gäste in der 2. Spielminute feierten die jungen Liezener angeführt von Siebenfach-Torschütze Benjamin Hadzic einen noch nie dagewesenen Kantersieg. Die Iljazovic-Elf kannte mit den ohne Ersatzspielern angereisten Gästen keine Gnade und feuerte aus allen Rohren. Am Ende durfte auch wieder Keeper Lukas Streit zum Elfmeter antreten und sich in die Torschützenliste eintragen. Liezen festigte damit die Tabellenführung indem das Torverhältnis gegenüber dem punktegleichen Rivalen aus der Radmer gewaltig aufgebessert wurde.Tore: Michael Ahrer (3), Lukas Berger (2), Stefan Steiner.Eine deutliche Angelegenheit für die Steiner-Elf, die damit der SG Liezen auf den Fersen haften bleibt. Wenn beide Teams weiter so konstant gewinnen, spitzt sich das Duell um den Meistertitel ganz eindeutig auf das direkte Duell in der letzten Runde zu.Tore: Dominik Wieser (ET); Fabio Perali.Achtungserfolg für den ohne seinen Toptorjäger David Otter angetretenen FC Tauplitz. Für den FC Ramsau wird die Luft im Aufstiegskampf nun eng, liegt das Binder-Team doch nun schon vier Punkte hinter dem Führungsduo Liezen und Radmer.Tore: Nico Wechsler, Manuel Schwabegger, Alexander Tupi; Michael Wieser (2).Knapper Derbyerfolg für St. Martin. Dabei führten die Gastgeber nach gut einer Stunde bereits 3:0. Die jungen Gröbminger kamen aber noch auf 3:2 heran und sorgten für eine spannende Schlussphase.Tore: Daniel Rossi, David Tadic; Marco Thalhammer (2).Kurioses Spiel in Altaussee, denn die Gastgeber waren lange Zeit überlegen, die Tore machten aber die Gäste. In der letzten halben Stunde war es genau umgekehrt, denn die Hiesl-Elf durchbrach da eine starke Phase der Gäste mit einem Doppelschlag, der zum 2:2-Endstand führte.Tore: Sandra Stolz; Stephanie Pichlmaier (2, 1 Elfmeter), Sarah Halsegger, Manuela Grieshofer, Katrin Hornbacher (Elfmeter).Starker Auftritt der Weinberger-Damen, die damit ihre Tabellenführung ausbauen konnten, da die Konkurrentinnen aus Seckau in Seiersberg nur Remis spielen konnten. Besonders gefährlich waren die Damen aus dem Bezirk dabei bei Standardsituationen. Vier der fünf Tore gelangen aus Elfmetern bzw. direkt verwandelten Freistößen. Das 1:4 steuerte dabei Torfrau Katrin Hornbacher bei, die einen Elfmeter verwandelte. Der Meistertitel ist nun zum Greifen nah.Tore: Hartler; Diana Pachornegg (2), Juliane Huemer, Katharina Huemer.strafverifiziert - Wald nicht angetreten.