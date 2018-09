Erfolgreicher Saisonausklang für Berger beim Südkärntner Triathlon

17.09.2018, 22:44 Uhr

Berger mit Klassensieg und persönlicher Bestleistung





Die Triathlonsaison neigt sich dem Ende zu, so auch für die Triebenerin Eva Berger. Sie stand beim 1. Südkärntner Triathlon am Klopeinersee an der Startlinie und konnte eine neue Bestleistung und den Klassensieg einfahren. 1,9 km Schwimmen, 90km Rad fahren und ein abschließender Halbmarathon standen am Programm. Nicht nur die Distanzen, sondern auch die hohen Temperaturen verlangten den Athleten alles ab. Berger konnte beim Schwimmen und beim Rad fahren ihr ganzes Potential zeigen, die anspruchsvolle Laufstrecke und die Hitze erschwerten den Halbmarathon. Nichts destotrotz stellte sie ihre persönliche Bestzeit auf der Halbdistanz ein und finishte mit einer Zeit von 5:09 Stunden und sicherte sich den Klassensieg. Im starken Profifeld setzte sich Daniel Niederreiter, vor Chris Nindl und Thomas Angerer durch. Bei den Damen belegte Anna Przybilla, vor Gabriele Obmann und Sonja Tajsich, den ersten Platz! Nach der langen und sehr erfolgreichen Saison steht nun Pause an, bevor die junge Triebenerin mit voller Energie ins IRONMAN Austria-Training startet.Fotorechte: Eva Berger