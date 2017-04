Es tut sich einiges, rund um den Felsenpark......

29.04.2017, 09:19 Uhr

50 Jahre Sportverein SV Aigen

, wurde die Kampfmannschaft des SV Aigen mit neuen Dressen ausgestattet.Vielen Dank an den Sponsoren, Wolfgang Hussauf-Timber Town, Zechmann Karl- Gasthaus Zechmann und den Ennsteufeln aus Aigen.Leider wurde das Heimspiel gegen Pruggern 3 -:- 1 verloren, dennoch liegt man nach dem Aufstieg in die Gebietsliga Enns, im Mittelfeld der Tabelle.Fleißig wird zurzeit am und um den Fußballplatz, das sich Felsenparkstadion nennt und im ganzen Ennstal für seine einmalige Stimmung bekannt ist, gearbeitet. Da es am 9. und 10 September dieses Jahres eine große Feier zum Jubiläum geben wird.Weitere Infos folgen ;-) .........Der SV Aigen hofft auch für die kommenden Heimspiele, wieder auf die Untestützung der gewohnt zahlreichen Fans.