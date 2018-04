Platz 2 für Mario Grill beim Judo-Veteranenturnier

19.04.2018, 20:45 Uhr

Für den 40-jährigen Stainzer war es sein zweiter Turnierauftritt.

Unwillkürlich kommt einem beim Begriff Veteran das Bild eines altgedienten Soldaten in den Sinn. Im Österreichischen Wörterbuch wird der Veteran auch als Person definiert, die auf eine langjährige Erfahrung auf einem bestimmten Gebiet zurückblicken kann.Der Judoklub Rottenmann hat sein Turnier für Judo-Senioren am vergangenen Samstag als Veteranenturnier abgewickelt, für das Teilnehmer von dreißig bis sechzig Lebensjahren startberechtigt waren. Dreißig Jahre und ein Senior? Das ist richtig, im Judosport gilt man ab diesem Alter als Senior oder Master, für die separate Bewerbe bis hin zu Weltmeisterschaften ausgerichtet werden.Für den Stainzer Mario Grill, der als einziger Vertreter seines Vereins in der Sporthalle Rottenmann an den Start ging, trifft die Definition Veteran auf keinen Fall zu. Zum Judo ist er wegen seiner beiden Söhne Tobias und Maxi, die ihr Training im Nachwuchsbereich absolvieren, gekommen. Seit Ende 2016 besucht er trotz Berufstätigkeit und Abendschule regelmäßig die Trainingsabende, die Kämpfe in Rottenmann waren erst sein zweites Antreten bei einem Turnier.Mit dem Ergebnis kann der Vierzigjährige, der in der Gewichtsklasse bis 81 Kilo antrat, sehr zufrieden sein. In seiner Vierergruppe, in der jeder gegen jeden antrat, erkämpfte er sich den respektablen zweiten Platz. Die korrekte Abwicklung des Turniers und das freundschaftliche Ambiente lassen den Schluss zu, dass es Mario Grill im nächsten Jahr noch einmal probiert.