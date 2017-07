16.07.2017, 11:00 Uhr

Der absolute Höhepunkt der Saison war die Staatsmeisterschaft im Juni in Linz. Ferdinand Peer, vieldekoriertes Aushängeschild, wurde in der Mannschaft Staatsmeister, Ursula Petschovnigg konnte in der Einzelwertung den Vize-Staatsmeistertitel erringen.