Starke Vorstellung

09.05.2017, 14:47 Uhr

Haben sie noch in der Herbstsaison gegen die Mannschaft aus PICHL-RAMSAU mit 12:0 verloren, so konnten sie dem Tabellenzweiten am Sonntag ein 1:1 abringen.Die starken Gäste gingen früh in Führung, doch AIGEN steckte nicht zurück und versuchte in einem herzhaft geführten Abwehrkampf nicht wieder in ein Debakel zu laufen. Und es machte sich bezahlt.Zehn Minuten vor Schluss, aus einem Freistoß für AIGEN nahe der Mittellinie, passierte den Gästen ein Eigentor und somit der Ausgleich für AIGEN.Folglich versuchte PICHL-RAMSAU noch alles um das Ruder herumzureißen und es ergaben sich auch noch einige Chancen, die jedoch nicht verwertet werden konnten. Umgekehrt ergaben sich auch für AIGEN noch Möglichkeiten. Nichts desto trotz blieb es beim Unentschieden und einem Punkt der in AIGEN bleibt.Das nächste Spiel findet als am Sonntag den 14. Mai um 15:30 Uhr in Bad AUSSEE statt, wo AIGEN gegen den Tabellenführer antritt und auf ein ähnliches Ergebnis hofft.