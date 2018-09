5. Tag der „lautlosen Freiheit“

13.09.2018, 08:20 Uhr

Kürzlich fand bereits zum fünften Mal der Tag der „lautlosen Freiheit“ vor dem E-Werk Gröbming statt.

Informationen vor Ort

Ein Blick in die Zukunft

Die Klima- und Energiemodellregion Gröbming sowie das E-Werk Gröbming präsentierten eine E-Auto und Hybrid-Autoschau mit Photovoltaik Beratung den zahlreichen interessierten Besuchern. Sämtliche ausgestellten Fahrzeuge standen für kostenlose Testfahrten zur Verfügung und dies wurde von den Besuchern auch gerne angenommen um dieses neue Fahrgefühl kennenzulernen.Wie man E-Autos sinnvoll betanken kann, dazu braucht es natürlich E-Tankstellen. Das E-Werk Gröbming hat bereits eine Vielzahl von E-Tankstellen von Liezen bis Ramsau installiert. Wie lange dauert das Laden? Wie hoch sind die Kosten? Für wen ist eine Ladesäule ideal? All diese Fragen wurde von Fachleuten an Ort und Stelle dem interessierten Publikum beantwortet. Eine Wallbox für die Garage ist derzeit bereits fast überall möglich und somit bahnt sich die E-Mobilität ihren Weg und das E-Auto ist immer mehr im Vormarsch.In Gröbming und Umgebung sind auf Initiative des E-Werkes und der Energiemodellregion Gröbming mittlerweile schon 25 E-Flitzer zur vollsten Zufriedenheit der Nutzer unterwegs.E-Autos haben um 50 Prozent geringere Betriebskosten als Autos mit Verbrennungsmotor.Bereits im Jahre 2025, also in gut sieben Jahren, werden bereits 25 Prozent aller Autos einen elektrischen Antrieb haben. Genauere Informationen geben Christoph Weichbold und Andreas Pichlmaier vom E-Werk Gröbming, an Interessierte, gerne weiter.