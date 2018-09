Baustart zum „Platz'l“ Riesneralm

13.09.2018, 15:57 Uhr

Die neue Talstation in Donnersbachwald wird ein moderner multifunktionaler Komplex.

Trafik mit Nahversorger

Langjährige Partnerschaft

Weitere Investitionen folgen

Neuer Tourismus-Service

Die kommende Wintersaison wird für Schifreunde der Riesneralm einiges Neues bringen. Das "Platz'l" Riesneralm wird nämlich das neue Aushängeschild des Schigebietes.Optisch wird sich das neue Gebäude hervorragend in die bestehende Infrastruktur einfügen und bietet neben einem großzügigen modernen Sportfachgeschäft auch zusätzlich eine Lebensmittelecke mit Trafik als kleiner Nahversorger. Neben dem Sportartikelverkauf wird es auch eine Verleihmöglichkeit diverser Sportgeräte sowie Zubehör für Winter- und Sommeraktivitäten geben. Mit dabei auch die neueste Schiaufbereitung mit computergesteuerter Servicestraße sowie ein zeitgemäßes Schi-Depot.Begonnen hat die Kooperation zwischen Sport Scherz und den Riesneralm Bergbahnen vor 28 Jahren mit einem Sportgeschäft von 12m².Nach mittlerweile sechs Zubauten in vier verschiedenen Gebäuden und einer stets respektvollen wirtschaftlichen Partnerschaft auf Augenhöhe mit dem Schigebiet Riesneralm, war der jetzige zweigeschossige Neubau mit einer Verkaufsfläche von 700m² der logische Schritt in die Zukunft, wie Harald Scherz und Geschäftsführer Erwin Petz betonen. Mit diesem Projekt entsteht ein Servicecenter, welcher zu den größten der Region gehört.Die bisherigen Geschäftsflächen der Riesneralm Bergbahnen werden zu einem modernen und innovativen Dienstleistungscenter umgebaut. Herzstück sind dabei Indoorkassen mit großem Foyer in zeitgemäßem Design.Durch die Übersiedelung des Tourismusverbandes Grimming-Donnersbachtal vom bisherigen Standort ins „Platz'l“ der Riesneralm, finden die Gäste dann sämtliche Informationen direkt vor Ort. Die Planung umfasst auch eine eigene Busfahrerlounge, in der den Fahrern komfortable Relaxsessel sowie ein moderner Flatscreen für Entspannung zur Verfügung stehen. Ein Meetingraum zur Anmietung für Firmenevents rundet das Angebot ab. Die Verkehrsflächen zwischen den beiden Gebäuden werden parkfrei gehalten. Das Projekt soll nach einer Bauzeit von drei Monaten rechtzeitig zum Saisonstart eröffnet werden. Die Kosten werden mit 1,5 Millionen Euro beziffert.