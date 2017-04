Ein Geschäftslokal mit dem Charme der Landschaft

19.04.2017, 05:30 Uhr

Alpenhaar Liezen - die Geschichte einer Idee bis zu ihrer Umsetzung. Eine haarige Angelegenheit mit Erfolg.

Einen mutigen Schritt in Richtung Selbstständigkeit zu tun, das ist für die meisten Jungunternehmer die größte Herausforderung. Beim Namen, da hakt es. Er soll kreativ sein und beschreibend und bestenfalls soll der Kunde gleich genau wissen, was sich dahinter verbirgt. Dieser Aufgabe hat sich Marte Pjetraj, mit großartiger Unterstützung ihres Lebensgefährten Roman, gestellt. Die Idee für das Design war da, die Linie eindeutig und was sie tun möchte, war von Anfang an glasklar. Die Gründung eines eigenen Friseurladens, versehen mit einem vielfältigen Angebot an Produkten, bodenständig und trotzdem modern, mit dem Charme der Landschaft dieser Region. Und weil im Wein bekanntlich Wahrheit liegt, nutzte man einen gemütlichen Abend beim gemeinsamen Achterl und entwickelte den Namen "Alpenhaar".

Wie kamst du auf die Idee, selbst ein Geschäft zu eröffnen?"Ich habe in Schladming gelernt. Das waren super Zeiten, ich hatte eine tolle Chefin. Sie hat mich immer sehr unterstützt. Auf Anhieb habe ich mich in meine jetzigen Räumlichkeiten, in denen ich nun meinen Friseurladen führe, verliebt. Das Gelernte mit den Produkten meiner Wahl umzusetzen, reizte mich sehr. Außerdem fand ich die Idee gut, gleich einen Shop dabeizuhaben", meint die Österreicherin mit kosovarischen Wurzeln und freut sich über das gelungene Projekt, das in der Gründungsphase durchaus auch eine haarige Angelegenheit war.^P. Schuster