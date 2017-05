Expertentipp von Eleonore Neulinger, Rechtsanwältin in Irdning

10.05.2017, 00:30 Uhr

Ein Vertrag ist eine Vereinbarung zwischen zwei oder mehreren Personen. Die Einigung kann auch mündlich erfolgen, es empfiehlt sich aber, wichtige Vereinbarungen schriftlich festzuhalten.Wenn der Vertrag abgeschlossen ist, sind die Vertragspartner verpflichtet, sich daran auch zu halten. Nur Konsumenten können bei Bestellungen im sogenannten Fernabsatz (z. B. per Mail, Fax oder im Onlineshop) innerhalb von 14 Tagen durch eine einfache Widerrufserklärung vom Vertrag zurücktreten. Das gilt auch für Verträge, die nicht im Geschäft eines Unternehmers abgeschlossen werden.

Wer nicht Konsument ist, wer also selbstständig arbeitet, ein Gewerbe oder eine Landwirtschaft führt, hat dieses spezielle Rücktrittsrecht nicht. Selbstständige müssen sich daher sehr gut überlegen, bevor sie eine Zusage machen oder eineBestellung unterfertigen. Beispielsweise werden immer wieder für Eintragungen in Branchenbüchern Verträge mit unverhältnismäßig hohen Kosten und sehr langen Bindungsfristen oft über mehrere Jahre angeboten. Sobald der Unternehmer das Angebot unterzeichnet hat, ist er daran gebunden und es gibt keine Möglichkeit mehr der Stornierung oder des Rücktritts.Deshalb kann ich nur empfehlen, sich vor Unterzeichnung solcher Verträge rechtzeitig zu informieren, alle Geschäftsbedingungen genau zu lesen und bei Unsicherheit vorher die Beratung eines Rechtsanwalts einzuholen. Der Anwalt ist aufgrund seiner Ausbildung und Erfahrung geschult, solche „Fallen“ zu erkennen. Schon mit einer kurzen Erstinformation ist dann geklärt, welche Verpflichtungen man mit diesem Vertrag eingeht und wie lange man daran gebunden ist. Erst dann die Entscheidung zu treffen und die Unterschrift zu leisten, erspart in vielen Fällen hohe Kosten für Leistungen, die man eigentlich gar nicht gebraucht hätte.Eleonore NeulingerRechtsanwältinKlostergasse 54, 8952 IrdningE-Mail: irdning@ra-neulinger.at