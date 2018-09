Vierte Ausgabe der Berufs- und Karrieremesse Liezen

09.09.2018, 18:23 Uhr

Das Konzept für die diesjährige Berufs- und Karrieremesse Liezen wurde kürzlich präsentiert.

Investition in die Zukunft

Lehrlinge dringend benötigt

Die Berufs- und Karrieremesse Liezen (buk.li) wird heuer zum vierten Mal abgehalten. An drei Standorten präsentieren Unternehmen aus allen Sparten der regionalen Wirtschaft rund 100 Lehrberufe und Berufsfelder. "Wir bieten einen breiten Mix: vom Bootsbauer bis zum Zerspanungstechniker ist alles dabei", berichtet AMS-Chef Helge Röder.Am bisherigen Format werden nur geringfügige Korrekturen vorgenommen. "Was sich bewährt, soll sich nicht ändern. Einzig in Bad Aussee gibt es etwas Neues. Wir starten den Versuch, die Messe am Vormittag abzuhalten, Programm und Inhalt bleiben aber gleich", betont Röder.Die erste Station der buk.li ist Bad Aussee am 28. September, danach versammeln sich die Aussteller am 12. Oktober in Gröbming. Die letzte Messe findet am 16. November in Liezen statt. An allen Standorten informieren Experten über aktuelle Arbeitsmarkttrends, Berufsbilder und über den Lehrstellenmarkt im Bezirk. Neben Unternehmen stellen auch Schulen der Region ihr Angebot vor."Warum machen wir das? Die Suche nach Facharbeitern oder Lehrlingen gestaltet sich immer schwieriger, dieses Thema betrifft den ganzen Bezirk Liezen. Wir sind daher alle gut beraten, in Ausbildung zu investieren", sagt Helge Röder.Großes Interesse an gut ausgebildeten Fachkräften hat vor allem die heimische Wirtschaft. Für Helmut Blaser, Regionalstellenleiter der Wirtschaftskammer Ennstal/Salzkammergut, ist die aktuelle Lage am Arbeitsmarkt besorgniserregend. "Wir bekommen einfach keine Leute. Es besteht auch ein eklatanter Mangel an Hilfskräften. Wir sind gezwungen, vor allem im Tourismus, zusätzlich freie Tage einzuschieben." Die Berufs- und Karrieremesse ist jedenfalls der erste Schritt dazu, um diese Probleme in den Griff zu bekommen.