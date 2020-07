Positive Bilanz bei Versammlung

Am vergangenen Freitag, dem 10. Juli 2020, fand die Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen des Musikvereins Schwarzenbach - unter Beisein von Bgm. Johann Gastegger und GGR Andreas Gamböck sowie Interessierten - statt. Obfrau Gertraud Steyrer ist in ihrem Amt bestätigt worden, die zukünftig von Gerald Rohrer als Stellvertreter unterstützt wird. Als Kapellmeister wurde Walter Bosch von Manfred Rohrer abgelöst. Neben ihm steht auch Stefan Damböck am Dirigentenpult. Neben der überaus positiven Bilanz der vergangenen Periode wurde auch die Gelegenheit genutzt, Danke an alle Verantwortlichen zu sagen. Deutlich wurde in welch vielfältiger Weise die Blasmusik ein wichtiger Kulturträger in St. Veit und im Bezirk ist und eine bedeutende Rolle für das Dorfleben in Schwarzenbach einnimmt.