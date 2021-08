Am Samstag, den 7. August, ist es so weit und das neue Alm-Abenteuer am Annaberg öffnet seine Pforten. Auf einer unterhaltsamen Tour durch den Kultur- und Naturraum des Berges lernen Kinder, durch spielerische Wissensvermittlung, das harmonische Zusammenwirken von Landschaft, Freizeitvergnügen und bäuerlicher Nutzung kennen. Niki, das Maskottchen des Alm-Abenteuers, begleitet die Kinder auf ihrer Wanderung.

ANNABERG. Niki, das schlaue Waldtier, holt die Kinder bereits im Tal ab und begleitet sie auf das Hennesteck. Bei der Tour bringen Spiele, Rätsel und Geschichten an Erlebnisstationen Kindern den Kultur- und Naturraum des Berges spielerisch und interaktiv näher. Niki teilt am Berg zusätzlich noch wichtiges Hintergrundwissen und aktiviert den Forschungstrieb der Kleinsten.

Alles für die Kids



Ein Highlight ist der Wasserspielplatz „Alm-Bründl“, wo Kinder die Holztiere vor Ort über Pumpen und Wasserrinnen mit kühlem Nass versorgen können. Als zusätzliche Goodies gibt es ein „Entdeckersackerl“ von Niki und Nikis Entdeckerheft. Beide sind käuflich zu erwerben und unterstützen die Kinder bei ihrem Alm-Abenteuer.

Um die Energiereserven von jungen Entdeckern wieder zu füllen, können sich die Gäste am Berg auf der Anna-Alm kulinarisch verwöhnen lassen. Für alle Abenteuerlustigen ab acht Jahren, also auch Eltern und Geschwister, gibt es die Möglichkeit, die Zipline für den schnellen Abstieg vom Berg zu benutzen. Mit bis zu 120 Stundenkilometer geht es hier ab ins Tal.

Mehr als nur Winterdestination



Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Jochen Danninger und ecoplus Geschäftsführer Helmut Miernicki haben sich bereits einen ersten Eindruck verschafft und sind begeistert von dem neuen Alm-Erlebnis. Jochen Danninger wünscht den Projektträgern einen gelungenen Start und betont: „Die Annaberger Lifte sind neben einer bekannten Winterdestination durch das Angebot der Zipline, wunderschöner Wanderstrecken, eines Mountainbikeareals und des neuen Alm-Abenteuers nun auch zur Ganzjahresdestination geworden und bedienen mit dem breitgefächerten Angebot alle Altersklassen.“