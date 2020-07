Auftakt der Sommertour durch Niederösterreich

ROHRBACH/BEZIRK. (srs) „Ich freue mich, jetzt endlich quer durch Niederösterreich touren zu können, um die große Familie des NÖAAB persönlich kennenzulernen. Ich konnte mit Vertretern des Öffentlichen Dienstes und den Gemeindegruppen über ihre Anliegen sprechen und mich zu ihren Ansichten austauschen. Ich hatte die Gelegenheit in einer Fokusrunde über den Wandel der Arbeitswelt zu diskutieren und vor allem konnte ich mir von diesem Tag sehr viel mitnehmen“, erklärte Christiane Teschl-Hofmeister bei ihrem Besuch im Bezirk. Seit März bekleidet die Landesrätin auch die Funktion der geschäftsführenden Landesobfrau des NÖAAB. Am Programm standen eine Radrunde und Besichtigung des Radweges in Rohrbach gemeinsam mit Bürgermeister und Bundesrat Karl Bader sowie ein Besuch bei der Firma INDAT in Rohrbach, wo Geschäftsführer Gerhard Eberl durch den modernen und innovativen Betrieb führte. Ziel der Sommertour sei es, sich den Anliegen und Wünschen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer anzunehmen. Besonders bei Unklarheiten und Unsicherheiten durch die Corona-Pandemie wolle man helfen und Sicherheit geben. "Ich habe mich sehr gefreut das Team im Bezirk Lilienfeld heute kennengelernt zu haben und darf dem neuen Obmann Christian Leeb und seinem Team herzlich zur Wahl gratulieren. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit!", zeigte sich Christiane Teschl-Hofmeister voller Tatendrang.