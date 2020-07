Ein Gebäude voller Bücher, ein Plüschdrache und aufmerksame Kinderohren: Der Vormittagsbesuch In Traisens Bücherei ging "viel zu schnell vorüber".

ESCHENAU/TRAISEN. Dank Freizeitpädagogin Sabine Übelbacher vom „NÖ Familienland“ bekam die Traisner Gemeindebücherei kürzlich Besuch von kleinen Leseratten.

Die kleine Gruppe wird bereits vor dem Rathaus von Büchereileiterin Andrea Gröbl mit einem 1,4 m großen „Baby-Drachen“ als Abstandshalter in Empfang genommen. Zuerst gibt es ein paar allgemeine Informationen über die Bibliothek. Danach erfahren die Kinder von der ehrenamtlichen Mitarbeiterin Christa Hirsch anhand der "Drachensage“, wie das Tier vom Lilienfelder Spitzbrand nach Traisen kam, und somit seinen Platz im Traisner Gemeindewappen fand.

Im Anschluss daran gibt es knifflige Worträtsel zu lösen, die mit kleinen Preisen belohnt werden. Zuletzt durften die jungen Leser nach Herzenslust in der Kinderecke schmökern und gratis Bücher ausleihen.

So ging ein kurzweiliger Vormittag schnell vorüber und alle Beteiligten freuen sich auf ein baldiges Wiedersehen in der Bibliothek.