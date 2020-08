Bezirk Lilienfeld: Prozess gegen Drogendealer vertagt

BEZIRK LILIENFELD. Weil er mit Drogen nichts mehr am Hut gehabt habe, wollte ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Lilienfeld im vergangenen Herbst das Zeug, das er noch zuhause hatte, loswerden. Ein Päckchen mit 140 Gramm Cannabis übergab er daher einem Burschen, der es, ohne zu bezahlen, in einen Rucksack packte und davon rannte.

Am Landesgericht St. Pölten stellte sich der mittlerweile 22-Jährige den Fragen von Richter Markus Grünberger, der ihn mit Drogenmengen konfrontierte, die dem Vorbestraften bei Weitem zu hoch waren. Verteidiger Christoph Naske meinte: „Mein Mandant hat natürlich was falsch gemacht.“ Er habe jedoch deutlich weniger verkauft und Kokain schon gar nicht.

"War nicht süchtig"



„Süchtig war ich nicht“, erklärte der Geläuterte, an den Konsum gewöhnt jedoch sehr wohl. Der Vorrat sei eigentlich nur für den Eigenbedarf vorgesehen gewesen, weil er jedoch damit ganz aufhören wollte, kam ihm die Nachfrage eines Bekannten gelegen.

Von insgesamt vier Zeugen waren drei der Vorladung des Richters nicht nachgekommen. Grünberger vertagte daher den Prozess auf Mitte Oktober.