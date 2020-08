Ranking der 250 sparsamsten Gemeinden Niederösterreichs veröffentlicht

BEZIRK. Richtig mit Geld umzugehen wird einem schon in den Kinderschuhen von den Eltern eingebläut. Seien es nun die fünf Euro fürs Pausenbrot, das monatliche Taschengeld oder aber das Budget einer ganzen Gemeinde. Letzteres wird zwar nicht mehr von Mama und Papa kontrolliert, dafür wirft das Fachmagazin Public nur zu gerne einen Blick darauf. Kürzlich wurde zu den ausgewerteten Daten das jährliche Bonitäts-Ranking dazu erstellt, wo die 250 sparsamsten Gemeinden gekrönt wurden. Drei davon kommen aus dem Bezirk Lilienfeld. Dazu gehören St. Veit an der Gölsen, Türnitz und Hainfeld.

Von den drei Gemeinden Lilienfelds ist St. Veit an erster Stelle, nämlich auf Platz 68. Letztes Jahr war die Gemeinde auf Platz 112, also 44 Stellen weiter unten. "Die gute Platzierung freut uns natürlich und bestätigt, dass der eingeschlagene Weg der richtige ist", freut sich Johann Gastegger, Bürgermeister von St. Veit.

"Die derzeit größte laufende Investition ist der Zu- und Neubau des Feuerwehrhauses in Rainfeld. Ein Wermutstropfen ist aber, dass durch die Corona-Krise auch unsere Gemeindefinanzen gewaltig durcheinander gekommen sind. So müssen wir allein in den Monaten Mai bis Juli einen Rückgang bei den Ertragsanteilen von rund 185.000 Euro verbuchen. Trotzdem werden wir versuchen unseren erfolgreichen Weg weiter beizubehalten."