Ein entspannter Abend in einem Lilienfelder Gasthaus sollte für Türnitz' Bürgermeister Christian Leeb anders ausgehen als gedacht. Ein kleiner Scherz von ihm kam bei einem 47-Jährigen Mann nicht ganz so gut an und es kam zu Morddrohungen.

TÜRNITZ. Nach der Aussage Leebs kam es zwischen den beiden zu einem handgreiflichen Streit.

„Aus heiterem Himmel hat er mir ins Gesicht geschlagen!“ – so der Bürgermeister.

Weil der 47-Jährige sogar nach draußen ging und "damit drohte, die Pumpgun zu holen“, stieg Christian Leeb ins Auto und fuhr davon. Doch sein Widersacher folgte ihm. Mehrfach habe dieser versucht ihn abzudrängen.

Zusammenstoß in Türnitz



„In Freiland wollte ich mich dann im Wagen auf Höhe des Meierhofs verstecken. Er sah mich, stellte seinen Wagen quer“, erzählt Leeb, der in dieser Situation um sein Leben fürchtete.

Der Bürgermeister schildert, dass er einige Schläge einstecken musste, bevor es ihm gelang noch einmal die Flucht zu ergreifen. Dieses Mal in Richtung Berghof. Der Mann folgte ihm weiter.

"Daraufhin wählte ich den Notruf." In dieser Zeit schlug sein Verfolger auf das Auto ein. Die Polizei setzte dem ganzen dann ein Ende.

"Die Polizei kam und der 47-Jährige sagte, ich hätte ihn massiv bedroht, sogar gedroht, eine Waffe zu holen. Das stimmt natürlich nicht."

Beide Männer angezeigt



Der 47-Jährige landete im Landesklinikum Lilienfeld. Bürgermeister Christian Leeb soll kurzfristig festgenommen worden sein (er hatte Jagdwaffen im Auto). Beide Männer wurden schließlich wegen des Verdachtes der Körperverletzung, Sachbeschädigung und gefährlichen Drohung angezeigt.

Laut der Polizei waren beide Verdächtigen zum Tatzeitpunkt erheblich alkoholisiert. Weiters soll der 47-Jährige einschlägig vorbestraft sein.

Leeb wurde vorübergehend der Führerschein abgenommen und es wurde ein Waffenverbot ausgesprochen.

„Ich bin mir keiner Schuld bewusst, habe Zeugen!“, so Christian Leeb.