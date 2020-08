"Cliffhanger" in den Ötschergräben

MITTERBACH. Stellen Sie sich vor, Sie wandern durch die Ötschergräben und stehen plötzlich vor einem Zeppelin oder den Pyramiden Ägyptens. Nein, Sie haben keinen Hitzschlag. Sie haben das Kunstprojekt "Cliffhanger" von Steinbrener/Dempf & Huber entdeckt.

Hintergrundgespräche



"Cliffhanger" wird sicher Fragen aufwerfen. Daher stehen die Künstler am 14. August ab 18 Uhr den Besuchern gerne Rede und Antwort und geben auch einen Einblick hinter die Kulissen. Bei der Vorstellung des Projekts wird der Musikverein Mitterbach bei einem Platzkonzert für die musikalische Begleitung sorgen. „Für uns ist es wichtig mit den Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen. Das Ötschergebiet ist für uns etwas ganz besonderes und wir freuen uns auf neue Kontakte in dieser so schönen Region.“ sagt Christoph Steinbrener.