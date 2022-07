REGION (pa). Knapp 90 Landjugendliche stellten beim Landesentscheid Sensenmähen im Landjugend Sprengel Randegg ihre Kraft, Genauigkeit und Ausdauer unter Beweis. Die Jury bewertete die Schnelligkeit des Mähens und Sauberkeit der Mahd.

Zahlreiche Besucher bestaunten die Mähkünste der 85 Mäher und Mäherinnen. Die Vorbereitungen für den Landesentscheid beginnen bei den Wettbewerbsteilnehmern schon ab dem ersten Schnitt. Von da an wird wöchentlich mehrmals trainiert und nach Möglichkeit an weiteren Bezirksentscheiden der Landjugend teilgenommen.

Neben dem Ziel, die Parzelle in möglichst schneller Zeit zu mähen, bewertet die fachkundige Jury auch die Sauberkeit der Mahd mit Noten von 0 bis 4.

Die Felder messen von 10 x 10m bis 5 x 5m, je nach Kategorie. Mit einer Zeit von 2: 57 Minuten auf deinem 10 x 10 m Feld bewies Peter Scheibenreiter aus dem Landjugendbezirk Hainfeld-Lilienfeld sich als bester Mäher. Bei den Damen konnte Katrin Waxenegger aus dem Landjugendbezirk Mank mit 1:38 Minuten auf einem 7 x 5 m Feld den Sieg für sich ermähen.

Erstmalig gab es auch die Kategorie „Juniorenklasse“. Dabei wird ein 3x3 m Feld von Burschen und Mädls unter 14 Jahre gemäht.

Beim Landesentscheid wurde auch heuer wieder die Möglichkeit geboten, mit einer bis zu 90cm langen Sense mit zu mähen. 52 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nutzten diese Chance und mähten ihr 8x8 m, bzw. bei den Damen 5 x 5 m großes Feld in herausragenden Zeiten. Grünbichler Daniel (Landjugend Bezirk Kirchberg) und Schweiger Franziska (Landjugend Bezirk Hainfeld-Lilienfeld) sicherten sich in diesen Kategorien ihre Siege.

Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle dem austragendem Sprengel Randegg, durch die einwandfreie und perfekte Organisation konnten sowohl den Mähern als auch den Besuchern ein unvergessliches Fest ermöglicht werden.

Ehrengäste wie Landeskammerrat Harald Hochedlinger und Bürgermeisterin Claudia Fuchsluger, überreichten folgenden SiegerInnen ihre Preise:

Burschen über 18 Jahre

Platz Peter Scheibenreiter Bezirk Hainfeld/Lilienfeld Platz Stefan Gansch Bezirk Kirchberg/Pielach Platz Robert Steigenberger Bezirk Hainfeld/Lilienfeld

Burschen unter 18 Jahre

Platz Sebastian Kahrer Bezirk Hainfeld/Lilienfeld Platz Christian Birkner Bezirk Hainfeld/Lilienfeld Platz Florian Waxenegger Bezirk Mank

Damen

Platz Katrin Waxenegger Bezirk Mank Platz Johanna Aigelsreiter Bezirk Mank & Kirchberg/Pielach Platz Karin Fischer Bezirk Hainfeld/Lilienfeld

Burschen 90cm Sense

Platz Daniel Grünbichler Bezirk Kirchberg/Pielach Platz Florian Wagenhofer Bezirk Gaming P latz Thomas Moser Bezirk Hainfeld/Lilienfeld

Damen 90cm Sense