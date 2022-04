Die SPÖ Hainfeld hielt ihre Stadtparteiausschusssitzung ab.

HAINFELD (pa). Stadtparteivorsitzender Andreas Klos konnte zahlreiche Ausschussmitglieder begrüßen. In dieser Sitzung ging es vordringlich um die künftigen Aktivitäten der Stadtparteiorganisation. Geplant ist am 30. 4. 2022 ein Maifest gemeinsam mit der Kinderfreunde am Liasenböndl, eine Muttertagsaktion, die Jahreshauptversammlung am 13. 5. 2022 bei der als Referent und Ehrengast NR-Angeordneter Max Lercher erwartet wird. Weiters ist noch ein Familienfest zum Schulschluss und Eisverteilaktionen im Stadtbad in Vorbereitung. Die SPÖ Hainfeld unterstützt auch die Initiative der Bezirks SPÖ „genug gewartet“ bei der der Ausbau des öffentlichen Verkehrs im Zentralrum NÖ, insbesondere der schon öfters zugesagte Halbstundentakt auf der Gölsentalbahn und die Verlängerung der Traisentalbahnlinie bis Freiland und die Attraktivierung des anschließenden Busverkehrs nach St. Aegyd bzw. Türnitz gefordert wird. Bürgermeister Albert Pitterle berichtete über Gemeindevorhaben wie zB. die Eröffnung der Mountainbikestrecke auf den Kirchenberg am 22. 4. 2022, Errichtung des Klimawandelweges am Vollberg und aktuelle Straßenbaumaßnahmen im Gemeindegebiet.