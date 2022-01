Das Land Niederösterreich verleiht jedes Jahr eine besondere Auszeichnung für vorbildliche Bauten. Auszeichnungen ergingen auch an den Zu- und Umbau des NÖ Pflege- und Betreuungszentrums in Hainfeld sowie an das Wohnhaus „Hofstatt“ in Untertriesting.

HAINFELD. „Vorbildliches Bauen in Niederösterreich.“ Das ist der Name des ältesten Baupreises in NÖ. Seit seiner Entstehung im Jahr 1955 steht er für beispielgebende Bauten. Heute, 66 Jahre später, spielen bei dieser hohen Auszeichnung des Landes Niederösterreich auch Kriterien wie der schonende Umgang mit Landschaft und Ressourcen sowie klimagerechtes Planen und Bauen eine große Rolle.

14 Vorbilder gekürt



Im Jahr 2020 und 2021 haben 14 Projekte die nötigen Voraussetzungen laut einer 7-köpfigen Fachjury und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner erfüllt. Deren Bandbreite reichte dabei vom Neubau des Schulzentrums in Gloggnitz bis zur Revitalisierung der alten Burg in Bruck an der Leitha. Auszeichnungen der 56. Einreichung für „Vorbildliches Bauen“ ergingen auch an das Wohnhaus „Hofstatt“ in Untertriesting sowie an den Zu- und Umbau des NÖ Pflege- und Betreuungszentrums in Hainfeld.