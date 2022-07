Teilhabe und Beteiligung der Bürger wird in der Region Traisen-Gölsental gelebt.

REGION (pa). Am Donnerstag ging das dritte Zukunftsforum der Kleinregion im Saal der Stadtgemeinde Lilienfeld über die Bühne. Schon bei der Begrüßung bedankte sich Obmann Manuel Aichberger bei den rund 40 Teilnehmern:



„Es freut mich, dass trotz des schönen und besonders heißen Wetters doch so viele an der zukünftigen Ausrichtung unserer Region mitarbeiten und sich einbringen wollen.“

Eines der Hauptthemen des Zukunftsforums waren die Inhalte des Umsetzungskonzeptes der jungen Klima- und Energie-Modellregion. Modellregionsmanagerin Eva Leeb gab einen Überblick über die Klima- und Energie- Modellregionen in Österreich und zeigte die besonderen Handlungserfordernisse für die Region Traisen-Gölsental auf. Sie strich klar hervor, dass gerade der Voralpenraum und im Besonderen die Region Traisen-Gölsental vom Klimawandel betroffen sind. Die Klimaerwärmung in Österreich ist bereits jetzt doppelt so hoch als der weltweite Durchschnitt.



„Nur mit der Übernahme von Verantwortung persönlich und auf allen administrativen Ebenen, können wir gemeinsam dem Klimawandel entgegenwirken“,

so KEM-Managerin Eva Leeb und Obmann Manuel Aichberger unisono.

Die Mitgliedsgemeinden der Kleinregion tun dies bereits in vielfältiger Weise auf Gemeindeebene und im Rahmen der Klima- und Energie-Modellregion nun auch auf regionaler Ebene.



„Die Mitwirkung der Bevölkerung in der Regionalentwicklung ist nicht nur gewünscht sondern fast unerlässlich. Das Format der Zukunftsforen hat sich im Rahmen unserer Regionalen Agenda 21 bewährt, weshalb wir es fortgeführt haben“,

weiß Kleinregionsmanager Roland Beck. Dieser ging in seinem Vortrag auf die umfangreich erfolgten Projekte der Kleinregion während der pandemiebedingten Pause der Bürgerbeteiligung seit 2019 ein. Wichtigste Meilensteine der vergangenen Jahre waren, neben der Fortführung der Anschlussbahn Traisental, die von Obmann Aichberger vorangetriebene Gründung der Klima- und Energie-Modellregion.

Matthias Zawichowksi, Berater und langjähriger Modellregionsmanager der Region Elsbeere-Wienerwald, stellte zwei Projekte als Beispiele aus dieser schon lange bestehenden Klima- und Energie-Modellregion vor. Danach wurde gemeinsam mit den Teilnehmern an vier Themeninseln gearbeitet:

Energiewandel konkret und Lebensraum Wald

Frauen in unserer Region

Mobilität

Kreislaufwirtschaft

Die Ergebnisse aus dem Zukunftsforum fließen hauptsächlich in das Umsetzungskonzept der Klima- und Energie- Modellregion ein. Die Umsetzung der gesammelten Ideen soll dann, nach erfolgter Genehmigung durch die Jury des Klimaministeriums, im Jänner 2023 starten.