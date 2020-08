LILIENFELD. Man radelt munter vor sich hin und auf einmal geht einem nicht nur die Puste aus, sondern auch die Luft in den Rädern. Ist man gerade im Bereich des Amtshauses Lilienfeld, direkt am Traisentalradweg, hat man Glück gehabt: Kürzlich wurde hier ein neuer ÖAMTC Fahrrad-Stützpunkt errichtet. Dabei um Service-Stationen mit Werkzeug und Luftpumpe, an denen kleinere Gebrechen am Fahrrad bequem und kostenlos selbst behoben werden können.

Mehr Service für Radler

"Vom ursprünglich geplanten Aufstellpunkt im Bereich der Gemeindeparkplätze sind wir bewusst abgewichen. Das Hantieren und Reparieren am Fahrrad in unmittelbarer Nähe zu geparkten Autos wäre suboptimal gewesen", so Sportstadtrat Thomas Gravogl. Eine kluge Entscheidung, immerhin kommt es beim Werken mit Imbusschlüssel und Co. schnell zu "Ausrutschern".

"Bei den Service-Stationen handelt es sich um 1,4 Meter hohe Säulen, die mit einer Aufhängevorrichtung für Fahrräder sowie mit Luftpumpe und Werkzeug wie Inbus- und Schraubenschlüssel bzw. Reifenheber für "do-it-yourself"-Reparaturen ausgestattet sind", erklärt Lilienfelds Bürgermeister Wolfgang Labenbacher.

Solche Stationen findet man überall dort in Niederösterreich, wo es zu viel Fahrrad-Verkehr kommt.

"Der Traisentalradweg erfreut sich bei Bikern jeden Alters größter Beliebtheit. Mit den E-Ladestationen beim Gemeindeamt gleich gegenüber und dem Salettl als gemütlichem Rastplatz, haben wir in Nähe zum Platz am Wasser und zum Gemeindeamt, den idealen Standort für die neue Serviceeinrichtung gefunden.", freut sich Vizebürgermeister Manuel Aichberger.