Nach einem Jahr coronabedingter Versammlungspause, fand nun die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Lehenrotte im Gasthaus Schönhofer statt. Dabei wurde über die letzten zwei Jahre berichtet.

LEHENROTTE. In den Berichten wurde unter anderem davon berichtet, dass coronabedingt die Feuerwehrarbeit in den letzten beiden Jahren ziemlich zurückgeschraubt werden musste. "Herausfordernd waren jedoch die sechs Brandeinsätze im Jahr 2021 und die beiden Katastrophenhilfsdienst-Einsätze im Bezirk Melk sowie der Waldbrandeinsatz in Hirschwang", berichtet Kommandant Christoph Auer. An Einsätzen hat es also trotz Pandemie nicht gemangelt.

Geplante Umbauten im Jahr 2022



Christoph Auer und Vizebürgermeister Robert Nagl konnten in Ihren Ausführungen auch vom bevorstehenden Zubau des Feuerwehrhauses berichten. Der Bau sollte nach dem Winter beginnen und zum großen Teil noch 2022 abgeschlossen werden. Ein beheizter Umkleideraum für die Mannschaft und eine kleine Werkstatt werden im Erdgeschoß Platz finden. Im Keller wird eine Heizung sowie ein Katastrophenschutzlager untergebracht werden.

Übrigens: Neben Auer und Nagl waren auch Abschnittsfeuerwehrkommandant Walter Weninger, der stellvertrende Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes Lilienfeld Franz Pfeiffer, Christoph Pfeffer und Markus Lischka der Feuerwehren Türnitz und Freiland als Ehrengäste anwesend.

2.777 Stunden im Einsatz



Die FF Lehenrotte hat derzeit einen Mannschaftstand von 40 Aktiven, 13 Reservisten und vier Jugendmitglieder. Vier neue Mitglieder, drei in der Jugend und einer im Aktivstand, konnten 2021 gewonnen werden. Drei Mitglieder wurden von der Jugend zu den Aktiven überstellt.

Gesamt wurden im Jahr 2021 rund 2.777 Stunden geleistet, was ca. einem Drittel der Stunden vor Corona entspricht.