Freiland: Auto stürzte von Brücke

FREILAND. Eine 41-jährige Hohenbergerin fuhr mit ihrem Sohn am Beifahrersitz Richtung Lilienfeld. Zeitgleich lenkte ein Hofstettner mit zwei weiteren Insassen seinen Pkw auf der LB 20 von Lilienfeld kommend in Fahrtrichtung Freiland.Auf Grund einer Unachtsamkeit kam die Hohenbergerin auf die Gegenfahrbahn und streifte den entgegenkommenden Pkw des Hoffstettners. Dadurch wurde der Pkw gegen ein stehendes Verkehrszeichen geschleudert, nachdem er sich noch gedreht hatte. Die Hohenbergerin leitete noch eine Notbremsung ein und prallte auf einen Betonpoller. Das Auto wurde in die Luft geschleudert und streifte mit der Fahrzeughinterseite das Brückengeländer und fiel über das Geländer in das trockene Bachbett der Traisen, wo es seitlich auf der Fahrerseite zum Liegen kam. Sie und ihr Sohn konnten sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien.